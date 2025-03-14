В Абу-Даби готовят крупнейшее в мире световое шоу с тысячами дронов 1 14.03.2025, 12:36

1,236

Организаторы уверяют, что оно перевернет представление людей о развлечениях.

Абу-Даби готовится представить крупнейшее в мире световое шоу, в котором будет задействовано 10 тысяч дронов. Целью проекта является сочетание культурных нарративов и передовых технологий.

Как пишет Interesting Engineering, эта инициатива является результатом партнерства между Департаментом культуры и туризма Абу-Даби, американской компанией Nova Sky Stories и местной фирмой Analog. Синхронизированные выступления дронов создадут масштабные истории в нескольких знаковых местах столицы, освещая отдельные аспекты культурного наследия и футуристического видения:

«Динамические формации дронов, работающих на основе синхронизации в реальном времени и адаптивного интеллекта, переосмыслят возможности живых развлечений, превращая горизонт Абу-Даби на эволюционирующее полотно для инноваций».

Генеральный директор Analog Алекс Кипман объяснил, что они создадут в небе голографические истории, в которых традиции соединятся с технологиями нового поколения. Как он заверил, зрители смогут ощутить «искру чуда», возможную лишь тогда, когда воображение встречается с реальностью.

Световые шоу

Напомним, в начале года Абу-Даби установило новый рекорд Гиннеса, организовав самый большой в мире фейерверк и шоу из 6 000 дронов, которое длилось 50 минут.

А в новогоднюю ночь 2022 года знаменитый небоскреб Burj Khalifa в Дубае представил фантастическое шоу под названием «Eve of Wonder», которое включало невероятные 3D-проекции на фасаде небоскреба, которые дополнялись лазерными и световыми эффектами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com