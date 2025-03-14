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В Абу-Даби готовят крупнейшее в мире световое шоу с тысячами дронов

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  • 14.03.2025, 12:36
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В Абу-Даби готовят крупнейшее в мире световое шоу с тысячами дронов

Организаторы уверяют, что оно перевернет представление людей о развлечениях.

Абу-Даби готовится представить крупнейшее в мире световое шоу, в котором будет задействовано 10 тысяч дронов. Целью проекта является сочетание культурных нарративов и передовых технологий.

Как пишет Interesting Engineering, эта инициатива является результатом партнерства между Департаментом культуры и туризма Абу-Даби, американской компанией Nova Sky Stories и местной фирмой Analog. Синхронизированные выступления дронов создадут масштабные истории в нескольких знаковых местах столицы, освещая отдельные аспекты культурного наследия и футуристического видения:

«Динамические формации дронов, работающих на основе синхронизации в реальном времени и адаптивного интеллекта, переосмыслят возможности живых развлечений, превращая горизонт Абу-Даби на эволюционирующее полотно для инноваций».

Генеральный директор Analog Алекс Кипман объяснил, что они создадут в небе голографические истории, в которых традиции соединятся с технологиями нового поколения. Как он заверил, зрители смогут ощутить «искру чуда», возможную лишь тогда, когда воображение встречается с реальностью.

Световые шоу

Напомним, в начале года Абу-Даби установило новый рекорд Гиннеса, организовав самый большой в мире фейерверк и шоу из 6 000 дронов, которое длилось 50 минут.

А в новогоднюю ночь 2022 года знаменитый небоскреб Burj Khalifa в Дубае представил фантастическое шоу под названием «Eve of Wonder», которое включало невероятные 3D-проекции на фасаде небоскреба, которые дополнялись лазерными и световыми эффектами.

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