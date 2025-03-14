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Украинский офицер: Армия РФ исчерпывает свой ресурс

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  • 14.03.2025, 12:49
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Украинский офицер: Армия РФ исчерпывает свой ресурс

Возможностей для проведения большого наступления у российских войск недостаточно.

После захвата Авдеевки Донецкой области в феврале 2024 года армия РФ на территории Украины продвинулась максимум на 55-60 км, положив при этом сотни тысяч своих солдат. Сейчас в России звучат заявления о подготовке новой масштабной наступательной операции, однако ресурсов для проведения большого наступления у российских войск недостаточно. Об этом сегодня, 13 марта, в эфире телеканала FREЕДОМ сказал военный аналитик Алексей Гетьман.

«Я думаю, что у них запасы еще остались. Но они, естественно, ресурс исчерпали, что-то осталось, но уже не в таком количестве, чтобы можно было проводить такие массированные штурмовые операции, как они проводят. К тому же они анонсировали, что весной этого года, то есть где-то в апреле, ближе все-таки к маю или даже к началу лета, они планируют новую наступательную масштабную операцию. Она рассчитана на период от шести месяцев до девяти месяцев», — заметил он.

Гетьман обратил внимание, что когда готовится любая наступательная операция, то на момент ее организации сворачиваются постепенно активные боевые действия.

«Потому что надо привести в порядок войска, надо технику привести в порядок, то есть это серьезная продолжительная работа. Такие операции готовятся месяцами. Вот эта наступательная операция, которая сейчас выдохлась и заканчивается, началась также весной прошлого года, и подготовка к ней была где-то полгода», — пояснил аналитик.

По его словам, от Константинополя до Нью-Йорка линия фронта сейчас более-менее стабилизирована.

«Продвижений существенных российских войск нет, кое-где в четырех направлениях на Покровском участке мы провели наши контрнаступательные операции. Мы не зашли глубоко за линию фронта и не продвинулись на большие расстояния, это было несколько километров, но все равно это, как минимум контрудары, и как минимум стабилизация линии фронта», — рассказал он.

Гетьман советует не преувеличивать силу россиян, которые каждый день заявляют о каком-то продвижении по территории Украины, но в то же время он призывает не смотреть на ситуацию на фронте в розовых очках.

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