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Житель Гродно купил напиток, который заставил его «засомневаться в себе»

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  • 14.03.2025, 12:55
  • 3,546
Житель Гродно купил напиток, который заставил его «засомневаться в себе»

Очередные странности в белорусских магазинах.

Житель Гродно обратил внимание на забавную случайность или баг российского производителя напитков в упаковке Tetra Pak. Мужчина купил в магазине вишневый сок, который одновременно оказался клюквенным морсом, пишет NewGrodno.by.

Гродненец взял с полки вишневый сок, а когда принес домой, то «даже засомневался в себе»: ведь, судя по упаковке, перед ним стояла коробка с клюквенным морсом.

Секрет раскрылся быстро — выяснилось, что на одной стороне коробки было написано, что внутри находится вишневый сок, а на другой надпись гласила, что это морс.

Чтобы разрешить спор, мужчина решил попробовать содержимое.

«Внутри оказался вишневый сок. Значит, я купил то, что и хотел», — добавил он.

Но производителю, да и торговым объектам стоит быть внимательными: несоответствие упаковки и товара внутри контролирующие органы могут признать нарушением.

Напитки под брендом «Наше лето» выпускает «ООО Плодовое-2009» из Саратовской области России.

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