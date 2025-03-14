Житель Гродно купил напиток, который заставил его «засомневаться в себе»4
- 14.03.2025, 12:55
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Очередные странности в белорусских магазинах.
Житель Гродно обратил внимание на забавную случайность или баг российского производителя напитков в упаковке Tetra Pak. Мужчина купил в магазине вишневый сок, который одновременно оказался клюквенным морсом, пишет NewGrodno.by.
Гродненец взял с полки вишневый сок, а когда принес домой, то «даже засомневался в себе»: ведь, судя по упаковке, перед ним стояла коробка с клюквенным морсом.
Секрет раскрылся быстро — выяснилось, что на одной стороне коробки было написано, что внутри находится вишневый сок, а на другой надпись гласила, что это морс.
Чтобы разрешить спор, мужчина решил попробовать содержимое.
«Внутри оказался вишневый сок. Значит, я купил то, что и хотел», — добавил он.
Но производителю, да и торговым объектам стоит быть внимательными: несоответствие упаковки и товара внутри контролирующие органы могут признать нарушением.
Напитки под брендом «Наше лето» выпускает «ООО Плодовое-2009» из Саратовской области России.