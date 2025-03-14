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Каллас: Россия вряд ли сможет соблюсти режим тишины

  • 14.03.2025, 13:03
  • 1,028
Каллас: Россия вряд ли сможет соблюсти режим тишины
Кая Каллас

Любое мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины.

В интервью Bloomberg высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас выразила сомнения, что Россия придержится возможного перемирия с Украиной.

«Мы уже видели перемирие раньше, и Россия никогда не соблюдала этих договоренностей», - заявила глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что сейчас «мяч на поле» Москвы, и она должна проявить «добрую волю».

Напомним, ранее Каллас заявила, что любое мирное соглашение с Россией должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины.

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