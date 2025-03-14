В Новой Боровой продают часть крыши за 15 тысяч долларов

В Новой Боровой продают часть крыши за 15 тысяч долларов2
- 14.03.2025, 13:10
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Она продается вместе с трехкомнатной квартирой на 4-м этаже.
В одном из домов Новой Боровой выставили на продажу часть крыши с террасой за 15 тысяч долларов, заметил телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск». Внимание на пост обратил CityDog.
Речь идет о террасе на крыше площадью 23,8 «квадрата». Она продается вместе с трехкомнатной квартирой на 4-м этаже. Общая стоимость — 186 тыс. долларов, но есть вариант покупки отдельно.
В объявлении о продаже пишут, что на террасе уже проведены электричество, розетки, вода, а также посажен живой газон. Кроме того, есть небольшое помещение для хранения. Также говорится, что пространство можно использовать для отдыха, встреч с друзьями, приготовления шашлыков, установки каркасного бассейна или озеленения.