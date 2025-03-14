Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы 1 Леонид Невзлин

14.03.2025, 13:18

4,008

Леонид Невзлин

Это позитивный сигнал.

Администрация Дональда Трампа не продлила действие лицензии, которая позволяла проводить платежи за российские энергоносители через ряд финансовых учреждений. Эта лицензия, дававшая возможность обходить санкционный режим, была выдана администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года, и в среду истек ее срок действия.

Эта ситуация усложняет жизнь тем игрокам рынка, которые хотят купить у России, например, нефть за западную валюту. Точно неизвестно, каков объем таких платежей и насколько болезненным для Москвы будет отсутствие этой лицензии.

Вместе с тем СМИ сообщили, что США возобновили поставки Украине модернизированных планирующих бомб GLSDB. По оценкам источников Reuters, это оружие может вернуться на поле боя в самое ближайшее время.

Что интересно — эти новости не сопровождаются никакими заявлениями высших должностных лиц США. Разговоры о том, что Вашингтон «достал кнут для РФ», пока остаются журналистскими и экспертными толкованиями, но не официальной позицией.

Можно предположить, что мы сейчас наблюдаем форму публичной дипломатии, когда администрация Трампа демонстрирует Кремлю серьезность своих намерений, оставляя себе пространство для маневра и возможность «отыграть» ситуацию без существенных потерь. Но даже если это так, сам факт начала разговора с Москвой с позиции силы — это позитивный сигнал.

Леонид Невзлин, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com