Министр спорта блокирует поставку новых мячей для чемпионата Беларуси по футболу 14.03.2025, 13:24

Федерации футбола пришлось купить мячи для первого матча.

Как стало известно «Трибуне», министр спорта Сергей Ковальчук уже месяц блокирует растаможку новых официальных мячей для чемпионата Беларуси в Высшей лиге. Федерация футбола для первого матча турнира закупила за свои деньги 9 штук, чтобы команды могли сыграть новыми мячами.

По информации «Трибуны», противостояние министра и АБФФ длится уже месяц. Изготовление и доставку 1000 мячей для Высшей лиги оплатила УЕФА в рамках программы помощи национальным федерациям. Впервые в истории для белорусского чемпионата был создан уникальный дизайн — в красно-зеленых цветах.

По закону, спортивный инвентарь, ввозимый для федераций, должен получить одобрение от Министерства спорта. По данным источников «Трибуны», Ковальчук просто отказался подписывать разрешение на растаможку. Без объяснений. Министр просто не ставит подписи — и всё. Когда он это сделает (и сделает ли вообще), никто не знает.

Чтобы провести стартовый матч сезона между «Минском» и «Нафтаном», федерация футбола срочно купила девять мячей за свой счёт. Остальные игры, вероятно, будут проходить со старыми мячами.

Отметим, что тренер «Минска» Артём Челядинский после игры заявил, что поздняя поставка мячей повлияла на игру. «Мы получили мячи только в день матча — впервые такое вижу», — возмущался тренер.

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