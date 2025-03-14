«Коммунарка» начала продавать конфеты, которые очень быстро раскупают
- 14.03.2025, 13:41
В чем причина ажиотажа?
Недавно в официальном аккаунте «Коммунарки» в Instagram появилась новость о том, что в продажу поступили долгожданные дубайские конфеты от белорусского производителя.
Правда, купить их можно только в фирменной кофейне по адресу: Аранская, 18. Там и находится производство сладостей. Одна дубайская конфета весит 10 г и стоит 2,79 рубля за штуку. На фабрике не ожидали такого спроса от покупателей — лакомства разлетелись очень быстро. Люди даже начали жаловаться, пишет Tochka.by.
«Зачем рекламировать то, что было выпущено в ограниченном количестве, и создавать искусственный ажиотаж?» — прозвучал вопрос в комментариях под постом.
Журналисты Tochka.by сами несколько раз пытались купить дубайские конфеты. Но в фирменной кофейне их не было. Продавцы говорят, что сладость продается очень быстро.
Почему дубайских конфет делают так мало?
На пресс-конференции, посвященной юбилею «Коммунарки», бренд-менеджер предприятия Дарья Орлова-Литвинова отметила, что массового производства дубайских конфет пока не предвидится.
«Для этого необходимо модернизировать линию или, возможно, вообще ее поменять. На сегодняшний день наши мастера делают эти конфеты вручную в отдельном цеху», — добавила специалист.
Главный технолог «Коммунарки» Ирина Мацыгуд тоже высказалась против массового производства.
По ее словам, при ручном изготовлении конфеты четко соблюдаются все технологии и рецептура. В массовом производстве сладость будет подобием.
Ждать ли дубайский шоколад от «Коммунарки»?
Главный технолог подчеркнула, что если выпускать не конфеты, а шоколад в классическом формате, то может потеряться то самое качество.
«При этом если по отзывам наших покупателей мы поймем, что люди хотят именно шоколад, то без проблем можем его сделать», — заверила Ирина Мацыгуд.
Однако ждать шоколадки в большом объеме тоже не стоит, добавили на фабрике.