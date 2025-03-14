«Коммунарка» начала продавать конфеты, которые очень быстро раскупают 14.03.2025, 13:41

В чем причина ажиотажа?

Недавно в официальном аккаунте «Коммунарки» в Instagram появилась новость о том, что в продажу поступили долгожданные дубайские конфеты от белорусского производителя.

Правда, купить их можно только в фирменной кофейне по адресу: Аранская, 18. Там и находится производство сладостей. Одна дубайская конфета весит 10 г и стоит 2,79 рубля за штуку. На фабрике не ожидали такого спроса от покупателей — лакомства разлетелись очень быстро. Люди даже начали жаловаться, пишет Tochka.by.

Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: «Коммунарка»

«Зачем рекламировать то, что было выпущено в ограниченном количестве, и создавать искусственный ажиотаж?» — прозвучал вопрос в комментариях под постом.

Журналисты Tochka.by сами несколько раз пытались купить дубайские конфеты. Но в фирменной кофейне их не было. Продавцы говорят, что сладость продается очень быстро.

Почему дубайских конфет делают так мало?

На пресс-конференции, посвященной юбилею «Коммунарки», бренд-менеджер предприятия Дарья Орлова-Литвинова отметила, что массового производства дубайских конфет пока не предвидится.

«Для этого необходимо модернизировать линию или, возможно, вообще ее поменять. На сегодняшний день наши мастера делают эти конфеты вручную в отдельном цеху», — добавила специалист.

Главный технолог «Коммунарки» Ирина Мацыгуд тоже высказалась против массового производства.

По ее словам, при ручном изготовлении конфеты четко соблюдаются все технологии и рецептура. В массовом производстве сладость будет подобием.

Ждать ли дубайский шоколад от «Коммунарки»?

Главный технолог подчеркнула, что если выпускать не конфеты, а шоколад в классическом формате, то может потеряться то самое качество.

«При этом если по отзывам наших покупателей мы поймем, что люди хотят именно шоколад, то без проблем можем его сделать», — заверила Ирина Мацыгуд.

Однако ждать шоколадки в большом объеме тоже не стоит, добавили на фабрике.

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