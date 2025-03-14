Неонациста из «Русича» приговорили к пожизненному в Финляндии

Неонациста из «Русича» приговорили к пожизненному в Финляндии12
- 14.03.2025, 13:48
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За пять военных преступлений.
В Финляндии приговорили основателя и бывшего командира военной группировки «Русич» Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, к пожизненному заключению за военные преступления во время войны против Украины.
Об этом сообщает Yle.
Обвинение требовало для Тордена пожизненное заключение за пять военных преступлений, совершенных на востоке Украины в 2014-м, впрочем районный суд отклонил одно из них.
Суд признал, что неонацист был членом военной группировки «Русич», которая участвовала в вооруженном нападении на солдат батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области.
В то же время он отклонил обвинения в том, что Торден, как заместитель командира «Русича», руководил боевиками, когда 5 сентября 2014-го они организовали засаду на блокпосту, использовав украинский флаг. Тогда же во время обстрела были уничтожены грузовик и легковушка «Айдара», четырех бойцов ранили, еще 22 - погибли.
Боевик, в свою очередь, отрицает вину.
Отмечается, что это был первый случай, когда в суде Финляндии были выдвинуты обвинения в отношении подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.