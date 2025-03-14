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Долгожданную недорогую модель Mercedes показали в подробностях

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  • 14.03.2025, 14:13
  • 3,124
Долгожданную недорогую модель Mercedes показали в подробностях

У покупателей будет широкий выбор.

Новый Mercedes CLA 2026 модельного года – долгожданная модель, которая станет самым недорогим седаном компании. Машина предложит разнообразие модификаций почти на любой вкус. Автомобиль показали в подробностях в Сети.

Близко с машиной познакомились в Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA 3 поколения пока рассекретили как седан (который вырос до 4,7 м в длину), затем покажут универсал. В целом внешность получилась очень элегантной. Это соответствует современному корпоративному стилю компании.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсировки на 140, 170 и 190 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes-Benz CLA 3 поколения будет объявлена позже. Однако после отказа компании от 4-дверного A-class новинка станет самым дешевым седаном немецкого бренда. Позже дебютирует универсал Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного года.

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