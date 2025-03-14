Нефтестанция «Нововеличковская», атакованная дронами СБУ, остановила работу
- 14.03.2025, 14:36
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Удар был нанесен еще 20 февраля.
Дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Нововеличковская» в Краснодарском крае РФ 20 февраля 2025 года.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Станция является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани. Через нее поставляют Афипский и Ильский НПЗ.
Так, была атакована электроподстанция 110/35/10 кВ, питающая станцию. Подстанция загорелась, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти.
Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Нововеличковская в России
Сейчас оккупанты устанавливают сумму ущерба.