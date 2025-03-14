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В Кремле сделали заявление после встречи Путина со спецпосланником Трампа

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  • 14.03.2025, 14:52
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В Кремле сделали заявление после встречи Путина со спецпосланником Трампа

Песков заявил о «дополнительных сигналах» для президента США.

Песков заявил, что «осторожный оптимизм» США относительно урегулирования войны в Украине оправдан.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

В частности, он заявил, что Уиткофф предоставил России «дополнительную информацию, и также через него Путин передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Он также заявил, что «осторожный оптимизм» США относительно урегулирования войны в Украине оправдан.

Комментируя будущий разговор Путина и Трампа, Песков отметил, что точное время разговора пока не согласовано.

«После того как господин Уиткофф уже всю информацию доведет до своего главы государства, уже затем будем определяться со сроками проведения разговора. Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон», — сказал Песков.

Песков также опроверг публикацию NBC News о том, что спецпосланника США по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров из-за требования Москвы.

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