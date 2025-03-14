Цветочный бизнес к 8 Марта: блогер рассказал, выгодно ли выращивать тюльпаны самому 14.03.2025, 14:29

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Выращивание цветов — дело далеко не простое.

Прибыльно ли торговать цветами к 8 Марта, «Виртуальному Бресту» рассказал брестский блогер ВаськаПилот.

В этом году ВаськаПилот решил вырастить в теплице около 20 тысяч тюльпанов, вложив в этот проект около 12 тысяч долларов. Самая крупная статья расходов — это покупка луковиц, которая обошлась в 6000 долларов. Кроме того, понадобились теплица, оборудование для гидропоники, холодильник и особые ящики для хранения и транспортировки цветов. Однако блогер отмечает, что сумел значительно сократить затраты, покупая часть техники и инвентаря б/у через различные интернет-площадки. В некоторых случаях удавалось сэкономить в 10 раз, что позволило снизить общий бюджет и быстрее окупить вложения.

При всей очевидной затрате сил и времени сезон, по словам автора, выдался очень удачным. Его поддержала широкая аудитория в соцсетях, плюс дополнительную рекламу принес ролик на YouTube, набравший более 3 миллионов просмотров. Почти весь урожай удалось продать в розницу, хотя цены у ВаськиПилота были заметно ниже рыночных — 2,5 рубля за цветок при средних расценках в 4−5 рублей. Несмотря на это, прибыль за сезон составила примерно 15 тысяч рублей.

Однако сам блогер предупреждает, что его успех не стоит принимать за готовый рецепт. Во-первых, выращивание цветов — дело далеко не простое: нужно следить за посадкой, переносить рассаду в теплицу, а потом еще заниматься сбором и упаковкой цветов. Во-вторых, неизбежны потери — в данном случае они достигли около 8% от общего числа луковиц. В-третьих, для хранения тюльпанов ему потребовался собственный холодильник, где нужно поддерживать температуру в районе 0…+5°C. Это тоже немало стоит плюс добавляет хлопот в организационном плане.

Итог, по словам блогера, такой: заниматься сезонной торговлей цветами в Бресте определенно можно, и она способна приносить хороший доход, особенно если подойти к делу с умом и как следует сократить расходы. Но если начинать все с нуля и вкладывать деньги в новые теплицы, дорогое оборудование и рекламу, без уже наработанной аудитории и опыта, то рентабельность такого бизнеса остается под большим вопросом.

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