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Россияне смогут участвовать в местных выборах в Беларуси

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  • 14.03.2025, 14:44
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Россияне смогут участвовать в местных выборах в Беларуси

Теперь они могут голосовать и избираться в нашей стране.

Граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получили право участвовать в российских местных выборах. Такое же право работает для россиян, живущих в Беларуси – они могут голосовать и избираться здесь, сообщает «Белсат».

Это стало возможно после того, как Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Об этом рассказал Владимир Путин во время их с Александром Лукашенко совместной пресс-конференции 13 марта.

Путин отметил, что таким образом якобы «расширяются возможности для более активного вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь».

«Россияне, постоянно проживающие на территории Беларуси, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», – сказал Путин.

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