Продлено отстранение белорусов от международных баскетбольных соревнований 14.03.2025, 14:54

Такое решение приняла Международная федерация баскетбола.

Продлено отстранение белорусов, как и россиян, от международных баскетбольных соревнований. Такое решение приняла Международная федерация баскетбола. Оно касается и сборных, и клубов, сообщает «Еврорадио».

Ограничения продлены до мая 2025 года, когда пройдет очередное заседание центрального совета FIBA.

Белорусский баскетбол, как и российский, попал под санкции в марте 2022 года из-за российской агрессии против Украины.

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