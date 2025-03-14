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Продлено отстранение белорусов от международных баскетбольных соревнований

  • 14.03.2025, 14:54
Продлено отстранение белорусов от международных баскетбольных соревнований

Такое решение приняла Международная федерация баскетбола.

Продлено отстранение белорусов, как и россиян, от международных баскетбольных соревнований. Такое решение приняла Международная федерация баскетбола. Оно касается и сборных, и клубов, сообщает «Еврорадио».

Ограничения продлены до мая 2025 года, когда пройдет очередное заседание центрального совета FIBA.

Белорусский баскетбол, как и российский, попал под санкции в марте 2022 года из-за российской агрессии против Украины.

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