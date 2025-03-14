Продлено отстранение белорусов от международных баскетбольных соревнований
- 14.03.2025, 14:54
Такое решение приняла Международная федерация баскетбола.
Продлено отстранение белорусов, как и россиян, от международных баскетбольных соревнований. Такое решение приняла Международная федерация баскетбола. Оно касается и сборных, и клубов, сообщает «Еврорадио».
Ограничения продлены до мая 2025 года, когда пройдет очередное заседание центрального совета FIBA.
Белорусский баскетбол, как и российский, попал под санкции в марте 2022 года из-за российской агрессии против Украины.