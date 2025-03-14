Для маркетплейсов в Белаурси хотят ввести изменение
- 14.03.2025, 15:14
Покупатели, скорее всего, оценят эту идею.
Власти собираются ввести изменения по работе маркетплейсов. Так, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выступает за то, чтобы обязать таких ритейлеров возвращать клиентам деньги за некачественные товары, а затем уже чтобы они разбирались с продавцом. Об этом на пресс-конференции 14 марта заявила начальница управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик, сообщает «Зеркало».
«Мы хотим урегулировать деятельность интернет-площадок — в обиходе их называют маркетплейсами», — анонсировала Инна Гаврильчик.
По ее словам, одно из возможных изменений — обязать их возвращать деньги за некачественный товар, и чтобы уже потом маркетплейс разбирался с его продавцом.
«Планируем, что в законе о защите прав потребителя появятся нормы, которые будут говорить о том, что, если товар некачественный, интернет-площадка должна его принять и передать продавцу. И обеспечить возврат продавцом денежных средств, — заявила Инна Гаврильчик. — Если не получается, интернет-площадка возвращает деньги, а дальше самостоятельно решает проблему возврата себе денег уже от продавца, именно с этим продавцом».
В МАРТ убеждены, что у маркетплейсов должна быть заинтересованность в таком новшестве, «чтобы у них было меньше таких конфликтов».