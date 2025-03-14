В банкротство ушла строительная компания, которая обманула 150 человек 14.03.2025, 15:28

иллюстративное фото

Компания работала по принципу финансовой пирамиды, пока не начала давать сбой.

В августе 2018 года в Беларуси появилась компания «СтройПроемБел». Она занималась строительными услугами — в частности, реализовывала стройматериалы, окна, двери, мебель и т. д. В 2021 году ее директор обманул более 150 человек на сумму свыше 260 тыс. рублей. В итоге бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы, а компания сначала ушла в ликвидацию, а теперь и в банкротство. Информация об этом есть в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, пишет OL.

Компания «СтройПроемБел» была зарегистрирована в начале августа 2018 года в Молодечненском районе. Ее основной вид деятельности — столярные и плотницкие работы. На рынке компания известна тем, что, кроме этого, занималась продажей стройматериалов, окон, дверей и мебели.

В декабре 2022 года стало известно, что ее директор обманул более 150 заказчиков в совокупности на 260 тыс. рублей. По данным следствия, с середины 2021 года компания рассылала городским и сельским жителям рекламные буклеты от имени известной в то время строительной компании «НьюХаус». В них она рассказывала о своих товарах и услугах с «привлекательными условиями».

При этом на встрече с заказчиками региональный коммерческий представитель и специалист по работе с клиентами заключали договоры на товары или услуги, прописывая в договоре не компанию «НьюХаус», а «СтройПроемБел». С клиентами они работали по 30 или 40% предоплаты, по рассрочке или вообще брали на него онлайн-кредит в банке. Все полученные деньги переводились на расчетный счет компании.

Однако, по версии следователей, директор «СтройПроемБел» оказался в крайне неблагоприятном финансовом положении и стал использовать деньги клиентов, чтобы выполнить старые обязательства. При этом региональные представители об этом не знали.

В итоге компания работала по принципу финансовой пирамиды, пока не начала давать сбой: затягивались сроки оказания услуг или их вовсе не оказывали. Недовольные белорусы обратились в правоохранительные органы, и в отношении директора компании возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В марте 2023 года директора «СтройПроемБел» приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 100 базовых величин.

Сама компания в конце января 2022 года ушла в ликвидацию. В начале марта ИМНС по Молодечненскому району обратилась в Экономический суд Минской области с заявлением о банкротстве «СтройПроемБел». Компания должна Фонду социальной защиты населения почти 2,5 тыс. рублей.

Ее задолженность перед ИМНС — 115 177 рублей. При этом у компании отсутствуют денежные средства и имущество, чтобы погасить долг.

В итоге Экономический суд Минской области возбудил дело о банкротстве «СтройПроемБел» и открыл в отношении нее конкурсное производство.

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