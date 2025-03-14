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Врачи назвали три самых полезных вида сыра

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  • 14.03.2025, 15:51
  • 4,820
Врачи назвали три самых полезных вида сыра

Эти сыры улучшают работу щитовидной железы и укрепляют кости.

Некоторые виды сыра являются не только вкусными, но и очень полезными для здоровья. Они помогают укрепить иммунную систему, улучшить состояние костей и поддержать правильную работу щитовидной железы.

Хотя каждый сыр имеет свои уникальные полезные свойства, существует несколько сортов, которые особенно эффективны в профилактике различных заболеваний, пишет ТСН. Эти сыры рекомендуется включить в ежедневный рацион для улучшения общего самочувствия.

Какие сыры особенно полезны для здоровья

Моцарелла. Это мягкий сыр с умеренным содержанием натрия и калорий. Моцарелла богата пребиотиками, которые поддерживают иммунную систему и способствуют здоровью кишечника. Она также содержит ряд микроэлементов, таких как магний, калий и фосфор, которые положительно влияют на работу различных систем организма, включая сердечно-сосудистую и нервную системы.

Фета. Этот сыр, популярный в греческой кухне, имеет высокий уровень соли, но при этом низкое содержание калорий. Он является отличным источником кальция и витамина B2, которые способствуют нормализации работы щитовидной железы и репродуктивной системы. Фета также помогает поддерживать здоровье зубов и костей, а ее регулярное потребление может поддерживать нормальный уровень гормонов.

Сыр с голубой плесенью. Этот вид сыра отличается ярким вкусом и характерными голубыми или серыми прожилками. Сыр с плесенью богат кальцием, который способствует укреплению костей и предотвращает развитие остеопороза. Кроме того, этот сыр содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечной микрофлоры и улучшают пищеварение.

Почему сыры полезны

Сыры — это источники не только кальция, но и других важных минералов, таких как фосфор, магний и цинк, которые играют ключевую роль в поддержании костной массы, иммунной функции и поддержке обмена веществ. Помимо этого, они содержат белки и витамины (в частности, витамины группы B), которые поддерживают здоровье кожи, нервной системы и общего тонуса организма.

Однако важно помнить, что сыры могут содержать значительное количество соли, что стоит учитывать при их потреблении, особенно людям с гипертонией или заболеваниями почек.

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