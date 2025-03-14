Путин может издеваться над Лукашенко, как захочет

Путин может издеваться над Лукашенко, как захочет7
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 14.03.2025, 15:43
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Ожидание в неопределенности очень больно бьет по психике диктатора.
Мишура действительно оказалась просто мишурой. Первый день визита для синепалого дался непросто. Можно даже сказать, тяжело. И дело не только в весе, который невозможно скрыть фотошопом и дальними планами.
Суета на внешнем контуре прилетела бумерангом. Отсюда сбивчивые и непоследовательные ответы. То он с окурком возьмет от Украины столько, сколько нужно. То жалеет, что Донбасс не в Украине. То Россия договорится с США так, что Европе мало не покажется. То нужен мир.
Неизменно было только одно – нужны деньги.
Но вот такая непоследовательная позиция привела к тому, что денег не дали. Дали лишь туманные обещания и оставили в приемной ждать итогов переговоров с США, не дав желанного места за столом.
Кстати, пока окурок мечтал о газе в трубе, в других трубах пропала нефть.
Синепалый, так и не определившийся за кого играть, вынужден дрейфовать в сторону пресс-секретаря Кремля с остатками своего мнения. Он даже не может определиться – рабочий это визит или официальный. А все потому, что недоинаугируровался. Так боялся, что экстренная превратится в преждевременную, что не успел.
Ожидание в неопределенности очень больно бьет по психике. А вынужденная задержка в гостях, изолирует от контактов с Западом и даже Китаем. Окурок может издеваться над синепалым, как захочет. И явно не откажет себе в удовольствии.
Телеграм-канал «Ник и Майк»