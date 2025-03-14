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Путин может издеваться над Лукашенко, как захочет

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 14.03.2025, 15:43
  • 5,326
Путин может издеваться над Лукашенко, как захочет

Ожидание в неопределенности очень больно бьет по психике диктатора.

Мишура действительно оказалась просто мишурой. Первый день визита для синепалого дался непросто. Можно даже сказать, тяжело. И дело не только в весе, который невозможно скрыть фотошопом и дальними планами.

Суета на внешнем контуре прилетела бумерангом. Отсюда сбивчивые и непоследовательные ответы. То он с окурком возьмет от Украины столько, сколько нужно. То жалеет, что Донбасс не в Украине. То Россия договорится с США так, что Европе мало не покажется. То нужен мир.

Неизменно было только одно – нужны деньги.

Но вот такая непоследовательная позиция привела к тому, что денег не дали. Дали лишь туманные обещания и оставили в приемной ждать итогов переговоров с США, не дав желанного места за столом.

Кстати, пока окурок мечтал о газе в трубе, в других трубах пропала нефть.

Синепалый, так и не определившийся за кого играть, вынужден дрейфовать в сторону пресс-секретаря Кремля с остатками своего мнения. Он даже не может определиться – рабочий это визит или официальный. А все потому, что недоинаугируровался. Так боялся, что экстренная превратится в преждевременную, что не успел.

Ожидание в неопределенности очень больно бьет по психике. А вынужденная задержка в гостях, изолирует от контактов с Западом и даже Китаем. Окурок может издеваться над синепалым, как захочет. И явно не откажет себе в удовольствии.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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