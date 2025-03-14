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Российские качели

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  • Дмитрий Зотиков
  • 14.03.2025, 16:18
  • 3,792
Российские качели

Есть только два направления.

Волна псевдопатриотизма непременно сменится на волну уныния, пьянства и причитаний.

- Помнишь как под Бахмутом нас миной жахнуло?

- Не помню, но наливай!

И пойдут по поездам одноногие воины с гармошками и гитарами. Увешенные наградами. Толи своими, толи купленными. Кто там разберет. И будут они заунывно тянуть песни Шамана. «Я русский» и «Встанем».

И кто-то обязательно даст им копеечку. И скажет:

- Все-таки, пацаны, не зря вы воевали. С Америкой вон замирились в обмен на недра. А у нас их много, не жаль.

И потом можно будет выпить в привокзальном буфете и поспать на лавочке. Пока не прогонит полицейский и не скажет:

- Чтоб я тебя здесь больше не видел.

Так было после каждой войны. Будет и после этой. Российские качели имеют только два направления.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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