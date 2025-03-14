Российские качели3
- Дмитрий Зотиков
- 14.03.2025, 16:18
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Есть только два направления.
Волна псевдопатриотизма непременно сменится на волну уныния, пьянства и причитаний.
- Помнишь как под Бахмутом нас миной жахнуло?
- Не помню, но наливай!
И пойдут по поездам одноногие воины с гармошками и гитарами. Увешенные наградами. Толи своими, толи купленными. Кто там разберет. И будут они заунывно тянуть песни Шамана. «Я русский» и «Встанем».
И кто-то обязательно даст им копеечку. И скажет:
- Все-таки, пацаны, не зря вы воевали. С Америкой вон замирились в обмен на недра. А у нас их много, не жаль.
И потом можно будет выпить в привокзальном буфете и поспать на лавочке. Пока не прогонит полицейский и не скажет:
- Чтоб я тебя здесь больше не видел.
Так было после каждой войны. Будет и после этой. Российские качели имеют только два направления.
Дмитрий Зотиков, Telegram