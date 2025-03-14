«Я пребываю в шоке»: из-за фасовки популярного товара в соцсетях начались споры 2 14.03.2025, 16:24

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В комментариях досталось и производителю, и автору.

Белоруска показала в TikTok упаковку сахара весом не килограмм, а 900 грамм. Цена на него оказалась почти как за кило. Люди стали спорить, давно ли такая фасовка и почему так продают, а также вспоминать другие товары, которые «похудели», пишет «Зеркало».

«Я пребываю в шоке. <…> Вчера супруг приносит этот сахар, по срокам все хорошо, но упаковка карликовая. Я смотрю — 900 грамм! Уже не килограмм. Ну что, друзья, просили подешевле — вот вам подешевел сахар», — рассказала блогер.

В другом ролике белоруска показала, что такие упаковки сахара стоят 2,54 рубля (дата съемки неизвестна, видео опубликовано 11 марта). За килограмм на ценнике указано 2,82 рубля. А рядом были килограммовые — по 2,59 рубля.

Оказалось, многие белорусы давно заметили такую фасовку этого продукта. Вот некоторые комментарии:

«Я вам открою секрет: у этого производителя два веса — и по 1 кг, и по 0,9 кг, они выпускают и такой, и такой».

«Это не только сахар, мы не обращаем внимания, цены те же, а вес меньше».

«А почему возмущение только по поводу сахара… Все так дешевеет».

«Цена осталась, а вес стал меньше. Все для народа».

«Я сегодня купила кофе. Пачка была 250 грамм, а сейчас — 230. И цена подросла. Шок в шоке».

«Вы удивитесь, но по 900 г уже давно фасуют, а не только сейчас, правда, не все заводы».

«Вы просто не обращали внимания. Года два разные фасовки — 1000 и 900 грамм. А цена за кг одинаковая».

«Купила сахар дешевле, чем остальные пачки на витрине, а теперь удивляется. В Беларуси весь сахар за килограмм стоит одинаково, если какой-то дешевле, значит, он меньше весит».

«Из той же оперы: масло сливочное — 160 грамм, растительное — 900 мл, молоко — 930 мл и т.д.».

«Да, я его покупаю на постоянной основе, но никогда не обращала внимание на объем пачки. Спасибо вам большое за предупреждение».

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