В Гродно сейчас — самый грязный воздух в Беларуси 1 14.03.2025, 16:42

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С чем может быть связано ухудшение?

По данным сайта организации IQAir 12 марта индекс качества воздуха в Гродно составляет 112. Такой показатель считают вредным для уязвимых групп населения. Для сравнения, в Минске на момент публикации индекс качества воздуха составил 93. Hrodna.life разобрался, что происходит.

В Гродненской области на момент публикации почти такой, как в Гродно, воздух был в Сопоцкине — индекс 111. В Мостах — 108, в Волковыске — 106, в Вороново и Лиде — 105. Наилучший показатель составил 97 — в Сморгони. Из областных центров в Бресте индекс качества воздуха определяют как 104, в Витебске — 73, в Гомеле — 63, в Могилеве — 73.

IQAir определяет качество воздуха в городах, где есть мониторинг этого показателя. Индексы могут быть такими: хорошо (0—50), средне (51—100), вредно для уязвимых групп (101—150), вредно (151—200), очень вредно (201—300) и опасно (301+).

По данным aqi.in в Беларуси средний уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5 сейчас составляет 34 µg/m³, PM10 — 45 µg/m³. В Гродно — 39 µg/m³ частиц PM2.5 и 52 µg/m³ PM10 (в Минске — 28 µg/m³ по частицам PM2.5 и 40 µg/m³ PM10). Для сравнения, согласно Белстат, в 2023 году среднегодовой уровень содержания твердых частиц класса PM10 в воздухе Гродно составил 7 µg/m³. Это было в разы меньше показателей в любом другом областном центре Беларуси (в Гомеле было 44 µg/m³, при том, что предельно допустимая концентрация такого пыли — 40 µg/m³). Рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень твердых частиц PM2.5 в воздухе — 5 µg/m³. Частицы класса РМ10 — это пыль и вещества диаметром от 10 микрон и менее. Частицы класса РМ2,5 — это тонкодисперсные частицы и пыль от 2,5 микрон и менее. Они более вредны, так как могут попадать глубоко в легкие. Частицы РМ2,5 и большие приносят, в том числе, пыльные бури.

С чем может быть связано ухудшение?

Причиной таких показателей в Гродно могла стать пыльная буря, которая пришла в Европу из Африки вместе с потеплением. Мелкая пыль пустыни иногда поднимается высоко в атмосферу и падает на расстоянии нескольких тысяч километров. По актуальному состоянию, наихудший воздух сейчас в Польше, и он движется в сторону Беларуси.

В Беларуси с начала марта установилась сухая безветренная погода без осадков, что, в свою очередь, также привело к повышению концентрации пыли в воздухе. Ее источниками стали как природные, так и антропогенные факторы: пыль с открытых грунтов, выбросы от транспорта и промышленности, истирание дорожного покрытия и дым от природных пожаров, рассказали в Минприроды. Рассеиванию пыли мешала температурная инверсия, из-за которой загрязняющие вещества скапливались в нижних слоях атмосферы. По данным многолетних наблюдений, весной уровень пыли в воздухе традиционно возрастает.

Что приносит пыльная буря

Во время пыльных бурь снижается видимость и ухудшается качество воздуха. Частицы PM2.5 и некоторые частицы еще большего размера могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе в течение длительного времени. Они могут проникать глубоко в дыхательную систему, раздражая дыхательные пути, усугубляя существующие заболевания и повышая риск сердечно-сосудистых проблем. Кроме того, пыльные бури могут переносить загрязняющие вещества и аллергены. Нет убедительных доказательств того, что PM2.5 из неантропогенных источников, таких как пыльные бури, менее вреден, чем антропогенные или созданные человеком источники, такие как сгорание автомобилей, учтоняет IQAir.

Как защитить себя от плохого качества воздуха?

• Установите бесплатное приложение для получения предупреждений и прогнозов качества воздуха в режиме реального времени.

• Закройте двери и окна и переведите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в режим рециркуляции.

• При плохом качестве воздуха оставайтесь в помещении, а если вам все же придется выйти на улицу, наденьте маску KN95/FFP2.

• Используйте очиститель воздуха для фильтрации частиц, газов и других загрязняющих веществ.

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