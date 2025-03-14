Польша направит «превентивные группы» на границу с Беларусью 2 14.03.2025, 16:57

За последние дни давление на границе значительно возросло.

Польша оставляет войска на границе с Беларусью из-за роста миграционного давления, заявил вице-министр внутренних дел Мацей Душчик в эфире RMF FM. По его словам, военные будут поддерживать пограничников несколько месяцев, пока не не будут пополнены новыми подразделениями.

Душчик отметил, что попытки незаконного пересечения границы резко увеличились, что связано с искусственным управлением миграцией со стороны Минска. Польша следит за ситуацией, включая число рейсов с мигрантами в Минск, и фиксирует попытки преодоления барьеров.

«Это показывает, насколько искусственно контролируется этот путь миграции. До приведения к присяге Александра Лукашенко он хотел мира, и в то время на границе тоже было спокойно. Сейчас мы наблюдаем рост попыток незаконного пересечения границы на несколько сотен процентов», — сказал замминистра.

Замминистра подчеркнул, что защита границы — совместная задача с ЕС, который поддерживает Варшаву. Он также предложил усилить систему возвращения мигрантов и добавил, что миграция, особенно из Беларуси и Украины, может быть полезной для Польши при условии создания эффективной системы адаптации.

«Я надеюсь, что солдаты пробудут на границе еще несколько месяцев, пока мы не пополним ряды пограничников превентивными группами», — прогнозирует замминистра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com