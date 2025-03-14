Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным 14.03.2025, 17:09

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Президент США назвал эти дискуссии «очень хорошими и продуктивными».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре Владимиром Путиным.

В своей социальной сети TruthSocial он назвал эти дискуссии «очень хорошими и продуктивными», отметив, что видит хороший шанс для прекращения войны. В то же время Трамп написал, что сейчас в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих:

«Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

В частности, он заявил, что Уиткофф предоставил России «дополнительную информацию, и также через него Путин передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Он также заявил, что «осторожный оптимизм» США относительно урегулирования войны в Украине оправдан.

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