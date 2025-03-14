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Алла Пугачева спела с украинскими музыкантами и довела россиян до истерики

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  • 14.03.2025, 17:33
  • 9,374
Алла Пугачева спела с украинскими музыкантами и довела россиян до истерики

Артистка организовала праздник в собственном особняке в Лимасоле.

Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы, пишет ТСН.

Так, артистка недавно организовала праздник весны на Кипре. В собственный особняк она пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, Алла сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и харьковчанином. Об этом сами музыканты говорят во время исполнения разнообразных композиций и к тому же выкрикивают «Одесса-мама».

Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с украинцами и приплясывала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезд. Впрочем, некоторые россияне все же не смогли сдержать агрессии по поводу проукраинской позиции исполнительницы и начали писать истерические комментарии в соцсетях.

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