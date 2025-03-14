В Беларуси ввели спорные ограничения для школьников

В Беларуси ввели спорные ограничения для школьников2
- 14.03.2025, 17:44
- 4,294
Некоторым могут отказать в зачислении в гимназии и школы.
Министерство образования Беларуси пересмотрело подход к зачислению детей в гимназии и школы, внеся изменения в правила приема. Нововведения затронут учащихся, получающих общее среднее образование, оставив без изменений порядок приема малышей младших возрастов. Обновленные требования закреплены в постановлении Министерства образования, которое недавно было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, с 1 сентября 2025 года часть школьников может столкнуться с отказом в зачислении при определенных обстоятельствах. В постановлении уточняется, что к участию в конкурсе не допускаются лица, получившие неудовлетворительную оценку за поведение по итогам итоговой аттестации в год поступления.
Ранее при рассмотрении кандидатов учитывались данные только за предыдущий учебный год, но теперь решающим фактором станет поведение ребенка непосредственно в год подачи документов. Таким образом, если школьник вел себя неподобающе в этот период, дорога в гимназию или школу для него будет закрыта.
Эти изменения коснутся тех, кто планирует продолжить обучение в гимназиях и средних школах. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.