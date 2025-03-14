В Беларуси ввели спорные ограничения для школьников 2 14.03.2025, 17:44

4,294

Некоторым могут отказать в зачислении в гимназии и школы.

Министерство образования Беларуси пересмотрело подход к зачислению детей в гимназии и школы, внеся изменения в правила приема. Нововведения затронут учащихся, получающих общее среднее образование, оставив без изменений порядок приема малышей младших возрастов. Обновленные требования закреплены в постановлении Министерства образования, которое недавно было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года часть школьников может столкнуться с отказом в зачислении при определенных обстоятельствах. В постановлении уточняется, что к участию в конкурсе не допускаются лица, получившие неудовлетворительную оценку за поведение по итогам итоговой аттестации в год поступления.

Ранее при рассмотрении кандидатов учитывались данные только за предыдущий учебный год, но теперь решающим фактором станет поведение ребенка непосредственно в год подачи документов. Таким образом, если школьник вел себя неподобающе в этот период, дорога в гимназию или школу для него будет закрыта.

Эти изменения коснутся тех, кто планирует продолжить обучение в гимназиях и средних школах. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com