Politico: ЕС разработал проект Белой книги обороны 14.03.2025, 17:57

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Масштабный проект направлен на сдерживание России и поддержку Украины.

ЕС планирует запустить масштабный проект по развитию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины, пока США «ослабляют внимание» к континенту. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на проект так называемой Белой книги по обороне.

«Восстановление европейской обороны требует значительных инвестиций в течение длительного периода», - говорится в проекте.

Документ, подготовленный комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом и главным дипломатом Союза Каей Каллас, должен быть представлен на следующей неделе лидерам ЕС. Проект еще может измениться до того, как он будет обнародован.

Важными элементами новой политики Союза являются содействие производству оружия внутри ЕС и «компаниям-единомышленникам из третьих стран», поощрение совместных закупок вооружений, облегчение финансирования оборонных проектов, сосредоточение на ключевых сферах, где Союз испытывает нехватку мощностей, таких как противовоздушная оборона.

Движущей силой новой политики является российская угроза.

«Россия является экзистенциальной угрозой для Союза, и учитывая ее прошлый опыт вторжения в соседние страны и нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания от российской вооруженной агрессии останется даже после заключения справедливого и долговременного мирного соглашения с Украиной», - говорится в документе.

Ближайшим приоритетом станет обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки.

«Без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно сейчас, когда США ослабили свою поддержку, Украина не сможет вести переговоры о справедливом и продолжительном мире с позиции силы», - отмечается в проекте.

В 20-страничном документе подчеркивается изменение политики Штатов в отношении Украины, Европы и НАТО.

«Европа не может воспринимать американские гарантии безопасности как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО», - говорится в проекте.

Подчеркивается, что НАТО остается основой коллективной обороны в Европе.

Еще в документе указано, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала, а это создает опасность сейчас, когда США «пересматривают свой подход и могут решить ограничить использование или даже прекратить предоставление этих средств».

Перестройка военно-промышленного комплекса ЕС означает, что Союз должен рассмотреть возможность внедрения европейских преференций в государственных закупках для стратегических секторов и технологий, связанных с обороной.

В документе подчеркивается необходимость совместных закупок как способа преодоления фрагментированности оборонного рынка ЕС и предоставления странам финансовой мощности для заключения выгодных соглашений. Еврокомиссия могла бы также действовать как центральный закупочный орган согласно проекту.

В общей сложности обозначены семь ключевых сфер для приоритетных инвестиций: противовоздушная и противоракетная оборона; артиллерийские системы; боеприпасы и ракеты; беспилотники и системы противодействия беспилотникам; военная мобильность; искусственный интеллект, «квантовая, кибернетическая и электронная война»; а также стратегические средства, боевые возможности и защита критической инфраструктуры.

Отмечается, что страны ЕС будут оставаться «за рулем» - традиционный болезненный вопрос для столиц, обеспокоенных вмешательством Брюсселя в сферу национального суверенитета.

«Государства-члены несут ответственность за свои вооруженные силы – от разработки доктрины до развертывания. Радикально измененный стратегический контекст в сочетании с острой нехваткой возможностей государств-членов требует значительно большего сотрудничества между странами-членами в целях перестройки их обороны», - говорится в документе.

Первоначальные шаги предполагают, что страны ЕС должны будут сделать следующее: одобрить предложенное ослабление фискальных правил, что облегчит увеличение оборонных расходов; договориться о совместном финансировании 35% оборонных расходов; одобрить Европейскую программу оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро; и договориться с НАТО о критически важных сферах возможностей.

В документе также изложен ряд ключевых мер для помощи Украине, включая предоставление 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, продолжение тренировок украинских военных, размещение заказов в украинской оборонной промышленности, более тесное вовлечение Киева в схемы военного финансирования ЕС, а также расширение коридоров военной мобильности ЕС.

Обеспокоенная угрозами президента США Дональда Трампа «покончить» с американской защитой континента, Европа пообещала резко увеличить расходы на оборону и нарастить внутренний потенциал, который пришел в упадок со времен холодной войны.

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