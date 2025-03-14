закрыть
14 марта 2025, пятница, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Как такое может быть, если минимальная заработная плата — 750 рублей?»

1
  • 14.03.2025, 18:14
  • 3,258
«Как такое может быть, если минимальная заработная плата — 750 рублей?»
иллюстративное фото

Белоруска показала расчетник на отработке, в соцсетях начались жаркие споры.

Белоруска, которая, с ее слов, работает по распределению на одном из предприятий в Борисове Минской области, опубликовала в TikTok ролик, где показала свой расчетник за февраль. Некоторые комментаторы удивились начисленной сумме, другие же нет и объяснили, почему так вышло, пишет «Телеграф».

Судя по опубликованному фото, работает девушка на ОАО «Світанак» швеей. В феврале ей начислили 591,38 рубля. Из этой суммы удержали аванс (100 рублей), профсоюзные взносы (5,91) и взнос в пенсионный фонд (5,91). К выдаче на руки вышло 479,56.

Отработала девушка, по данным из расчетного листа, 19 дней — 152 часа всего. И, судя по всему, работает она по повременно-сдельной системе оплаты труда. У этой системы нет единого способа применения, на каждом предприятии — своя формула расчета. Какая в организации, где работает белоруска, неизвестно.

«Кто как работает, так и получает, если норму не делаете, конечно, зарплата копейки будет», — написала одна комментаторша. В ответ на это автор видео пожаловалась на «космическую норму», которую надо выполнять на предприятии.

«У швеи зарплата сдельная. Если приходить, три нитки вшить и день сидеть, то и зарплата будет соответствующая», — считает другая пользовательница TikTok.

«Ну, уже неплохо, я там за 9 дней на практике получила 9 рублей», — поделилась третья.

Были и те, у кого все же вопросы к зарплате возникли. «Как такое может быть, если минимальная заработная плата — 750 рублей?» — спросила комментаторша.

«Читаю и поражаюсь людям. Если все пойдут в начальники, что тогда будет? Накинулись на девочку, она старалась, и ей обидно», — встала на сторону автора видео одна комментаторша.

Другой юзер решил, что дело в самой профессии: «А сколько вы хотите получать? По 3000? Так и на должность соответствующую устраивайтесь… Взяли рабочую специальность по нише и жалуетесь».

«А тут прям все с красным дипломом собрались. И все директора с зарплатой 5000», — парировала еще одна комментаторша.

Кто-то же дал совет девушке: «Пока идет отработка, посмотри на бирже труда, какие больше всего требуются профессии и где зарплату норм обещают. И развивайся в том направлении».

@kk.kkk.ris_69 #отработка #молодойспециолист😂 #рекомендации ♬ suono originale - cettyemarycodance

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин