«Как такое может быть, если минимальная заработная плата — 750 рублей?» 1 14.03.2025, 18:14

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иллюстративное фото

Белоруска показала расчетник на отработке, в соцсетях начались жаркие споры.

Белоруска, которая, с ее слов, работает по распределению на одном из предприятий в Борисове Минской области, опубликовала в TikTok ролик, где показала свой расчетник за февраль. Некоторые комментаторы удивились начисленной сумме, другие же нет и объяснили, почему так вышло, пишет «Телеграф».

Судя по опубликованному фото, работает девушка на ОАО «Світанак» швеей. В феврале ей начислили 591,38 рубля. Из этой суммы удержали аванс (100 рублей), профсоюзные взносы (5,91) и взнос в пенсионный фонд (5,91). К выдаче на руки вышло 479,56.

Отработала девушка, по данным из расчетного листа, 19 дней — 152 часа всего. И, судя по всему, работает она по повременно-сдельной системе оплаты труда. У этой системы нет единого способа применения, на каждом предприятии — своя формула расчета. Какая в организации, где работает белоруска, неизвестно.

«Кто как работает, так и получает, если норму не делаете, конечно, зарплата копейки будет», — написала одна комментаторша. В ответ на это автор видео пожаловалась на «космическую норму», которую надо выполнять на предприятии.

«У швеи зарплата сдельная. Если приходить, три нитки вшить и день сидеть, то и зарплата будет соответствующая», — считает другая пользовательница TikTok.

«Ну, уже неплохо, я там за 9 дней на практике получила 9 рублей», — поделилась третья.

Были и те, у кого все же вопросы к зарплате возникли. «Как такое может быть, если минимальная заработная плата — 750 рублей?» — спросила комментаторша.

«Читаю и поражаюсь людям. Если все пойдут в начальники, что тогда будет? Накинулись на девочку, она старалась, и ей обидно», — встала на сторону автора видео одна комментаторша.

Другой юзер решил, что дело в самой профессии: «А сколько вы хотите получать? По 3000? Так и на должность соответствующую устраивайтесь… Взяли рабочую специальность по нише и жалуетесь».

«А тут прям все с красным дипломом собрались. И все директора с зарплатой 5000», — парировала еще одна комментаторша.

Кто-то же дал совет девушке: «Пока идет отработка, посмотри на бирже труда, какие больше всего требуются профессии и где зарплату норм обещают. И развивайся в том направлении».

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