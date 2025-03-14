Дрон ударил по важному военному объекту на территории РФ 2 14.03.2025, 18:21

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Атакован полигон в Мулино Нижегородской области.

Сегодня днем, 14 марта, российский военный полигон в поселке Мулино Володарского района Нижегородской области (РФ) подвергся атаке беспилотного летательного аппарата неустановленного происхождения, передает «Диалог» со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

О пострадавших в результате дневной атаки БПЛА пока ничего не сообщается.

Стоит отметить, что местное руководство на данный момент не подтверждало дроновый удар по полигону, но в то же время и не опровергало, предпочитая хранить молчание.

Примечательно, но воинская часть № 36994, располагающаяся в Мулино, печально известна тем, что на ее территории в разрушенном здании была обнаружена пыточная, где российские офицеры издевались над принудительно мобилизованными россиянами (в том числе и получившими ранения). Помимо всего прочего, к мужчинам применяли пытки, их приковывали наручниками к батарее, били и использовали другие способы физического воздействия.

Также известно, что в Мулино размещается 333-й Центр боевой подготовки Западного военного округа страны-агрессора Российской Федерации.

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