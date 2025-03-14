ЕС согласовал введение пошлин на азотные удобрения из Беларуси и России 1 14.03.2025, 18:32

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Теперь решение должен поддержать Европарламент.

Евросоюз согласовал введение пошлин на удобрения из Беларуси и России.

Представители 27 стран ЕС 14 марта большинством голосов поддержали предложение Еврокомиссии о введении пошлин на азотные удобрения и другую сельскохозяйственную продукцию.

Сейчас это решение должен рассмотреть Европарламент. Если оно получит там поддержку, пошлины будут введены с 1 июля 2025 года.

Как отмечает DW, ранее лоббистское объединение фермеров Copa-Cogeca раскритиковало решение европейских чиновников о введении пошлин на любые удобрения из РБ и РФ. По мнению объединения, такая мера может нанести серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству. Лоббисты предлагали ограничиться пошлинами только на азотные удобрения. Также они выдвигали предложение отменить ввозные пошлины на удобрения из других стран за пределами ЕС.

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