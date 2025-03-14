В Вильнюсе совершили незапланированную посадку истребители НАТО 2 14.03.2025, 18:40

1,590

Не смогли вернуться на базу из-за погоды.

После весенней теплой и сухой погоды в Литву пришли дожди. В Шяуляй погода настолько испортилась, что на базу не смогли вернуться натовские истребители, сообщает Delfi со ссылкой на Lithuanian Planespotters.

«Такое бывает редко, после выполнения миссии истребители Typhoon должны были совершить посадку в Вильнюсе. Истребители в международных аэропортах - нередкое явление, однако в Вильнюсе видеть их прежде не доводилось», – сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com