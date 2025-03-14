В Вильнюсе совершили незапланированную посадку истребители НАТО

В Вильнюсе совершили незапланированную посадку истребители НАТО2
- 14.03.2025, 18:40
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Не смогли вернуться на базу из-за погоды.
После весенней теплой и сухой погоды в Литву пришли дожди. В Шяуляй погода настолько испортилась, что на базу не смогли вернуться натовские истребители, сообщает Delfi со ссылкой на Lithuanian Planespotters.
«Такое бывает редко, после выполнения миссии истребители Typhoon должны были совершить посадку в Вильнюсе. Истребители в международных аэропортах - нередкое явление, однако в Вильнюсе видеть их прежде не доводилось», – сказано в сообщении.