«Банкомат дал такие доллары, что в обменнике не хотели менять» 1 14.03.2025, 19:12

В банке попытались оправдаться.

В редакцию «Онлайнера» написала читательница, которая сняла в банкомате 700 долларов. Через два дня она отправилась с этой суммой в отделение другого банка, чтобы положить деньги на карту.

История произошла в Солигорске.

— Ни одну купюру не приняли под предлогом неплатежеспособности банкнот (пятна, свечение в ультрафиолете, потертости), — описывает женщина свой поход в обменник.

Тогда она обратилась в «Банк ВТБ», в банкомате которого снимала валюту. Там предложили зачислить деньги на валютную карту или обменять их на белорусские рубли по текущему курсу.

— Работники утверждали, что требования к долларовым купюрам в банках одинаковые. Почему же тогда их не приняли в другом банке?

Журналисты попросили «Банк ВТБ» прокомментировать ситуацию и пояснить, какие правила действуют, если у клиента возникли вопросы к валюте, выданной в банкомате. Вот полученный ответ:

«ВТБ» (Беларусь) внимательно следит за качеством выдаваемых банкнот. Все банкноты в наших устройствах самообслуживания проходят обязательную проверку на подлинность и платежность в соответствии с установленными стандартами межбанковского соглашения.

Если выданные банкноты не были приняты в другом банке, мы готовы рассмотреть каждый случай индивидуально. Услуга по замене банкнот в иностранной валюте в банке отсутствует».

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