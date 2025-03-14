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Бойцы ССО Украины совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области

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  • 14.03.2025, 19:15
Бойцы ССО Украины совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области

Видеофакт.

Воины 6-го полка Сил специальных операций Украины «Рейнджер» совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области.

- Операторы ССО продолжают уничтожать врагов в Курской области. Тщательное планирование и слаженность подразделения позволила операторам провести успешный «налет» на вражеские позиции. Воины удачно зачистили блиндажи российских военных, не оставив врагам никаких шансов, - говорится в сообщении ССО в Telegram.

В результате «налета» украинские бойцы уничтожили десяток россиян, а также захватили трофейное оружие и специальные средства врага.

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