Бойцы ССО Украины совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области 3 14.03.2025, 19:15

Видеофакт.

Воины 6-го полка Сил специальных операций Украины «Рейнджер» совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области.

- Операторы ССО продолжают уничтожать врагов в Курской области. Тщательное планирование и слаженность подразделения позволила операторам провести успешный «налет» на вражеские позиции. Воины удачно зачистили блиндажи российских военных, не оставив врагам никаких шансов, - говорится в сообщении ССО в Telegram.

В результате «налета» украинские бойцы уничтожили десяток россиян, а также захватили трофейное оружие и специальные средства врага.

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