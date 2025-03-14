Бойцы ССО Украины совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области

Бойцы ССО Украины совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области3
- 14.03.2025, 19:15
Видеофакт.
Воины 6-го полка Сил специальных операций Украины «Рейнджер» совершили «налет» на вражеские позиции в Курской области.
- Операторы ССО продолжают уничтожать врагов в Курской области. Тщательное планирование и слаженность подразделения позволила операторам провести успешный «налет» на вражеские позиции. Воины удачно зачистили блиндажи российских военных, не оставив врагам никаких шансов, - говорится в сообщении ССО в Telegram.
В результате «налета» украинские бойцы уничтожили десяток россиян, а также захватили трофейное оружие и специальные средства врага.