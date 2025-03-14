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Пять фильмов для просмотра в выходные

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  • 14.03.2025, 19:58
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Пять фильмов для просмотра в выходные

Один из них называется «Стертая реальность».

Рабочая неделя заканчивается Всемирным днем сна, и этот праздник будто подсказывает планы на выходные всем, кто хочет просто отоспаться. «АиФ» собрали подборку фильмов про сны, которые сложно забыть.

«Стертая реальность» (2007)

Билл – одинокий ночной уборщик в офисном здании. Он слушает оперную музыку в плеере и увлекается «осознанными сновидениями». В своих снах он обладает способностью совершать поступки, на которые у него не хватает смелости в реальной жизни, и так реальность вообще перестает его интересовать. Гарри – бизнесмен средних лет, чей брак трещит по швам. Он не торопится возвращаться домой после работы, а остается в офисе допоздна и может проспать за своим рабочим столом до ночи. Трэвис последние годы своей жизни пытается справиться с воспоминаниями о своем прошлом. Все трое связаны между собой не во сне, а наяву.

«Мечта» (2008)

Чжина начинают наяву и во сне преследовать весьма странные и довольно реалистичные сновидения. В одну из ночей мужчина просыпается, увидев во сне автокатастрофу со своим участием. Следуя интуиции, он отправляется на место аварии и видит, что катастрофа действительно произошла. Но виновник не он, а женщина по имени Ран. Чжин начинает понимать, что все его сны непонятным образом отражаются на жизни этой незнакомки.

«Спящая принцесса» (2017)

Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Девушке кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью, и однажды эта догадка получит подтверждение.

«Сны» (2015)

В центре сюжета – работа Агентства осознанных сновидений. С помощью современных технологий эксперты погружают пациента в особое состояние и ведут по лабиринтам сна, чтобы узнать, о чем предупреждают навязчивые кошмары.

«Инсомния» (2017)

В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий — актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться.

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