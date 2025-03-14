Помощь Германии Украине будет увеличена на три миллиарда евро 14.03.2025, 20:29

Об этом договорились четыре немецкие партии.

В ходе финансовых переговоров консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и партия «Союз 90»/«зеленые» договорились об увеличении помощи обороняющейся от российской военной агрессии Украине на три миллиарда евро, пишет «Немецкая волна».

Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в пятницу, 14 марта, заявил, что федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) согласился выделить средства, как только будет согласован финансовый пакет для укрепления обороны и инфраструктуры.

Эти средства могут быть выделены в качестве внеплановых расходов не позднее следующей недели, после соответствующего решения бундесрата. Соглашение также подтверждено СДПГ и «зелеными», уточняет агентство dpa, напоминая, что во время предвыборной кампании в Германии шли ожесточенные споры по поводу выделения этих денег на дальнейшие поставки вооружений Киеву. Теперь канцлер Шольц согласился на такой шаг при условии, что политика «долгового тормоза» может быть ослаблена для увеличения госрасходов ФРГ на оборону.

В тот же день блок ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о создании правящей коалиции, договорились с партией «Союз-90»/«зеленые» и о планах масштабного увеличения государственных заимствований.

План долговой реформы позволяет освободить расходы на оборону от «долгового тормоза», закрепленного в конституции Германии, и создать спецфонд размером 500 млрд евро для инвестиций в инфраструктуру. Компромисс между партиями предусматривает выделение 100 млрд евро для Фонда климата и преобразований (KTF).

«Зеленые» передумали и поддержали инициативу после уступок им

Изначально «зеленые», чья поддержка требовалась для получения двух третей голосов в бундестаге, высказывались против инициативы консерваторов и социал-демократов о внесении поправок к Основному закону Германии. Сопредседатель парламентской фракции «Союз-90»/«зеленые» Катарина Дрёге (Katharina Dröge) тогда назвала предложения будущий канцлер Германии Фридриха Мерца «неадекватными».

Однако накануне Мерц заявил, что готов к уступкам «зеленым», уходящим в оппозицию и высказывающим возражения против планов будущей правительственной коалиции. Уходящий созыв бундестага проголосует по законопроекту о внесении поправки в конституцию ФРГ 18 марта.

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