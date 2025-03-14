Президент Украины: Путин пытается заблокировать соглашение о перемирии 14.03.2025, 20:33

Российский диктатор делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию.

Российскому диктатору Путину на самом деле не надо никакого перемирия, а наоборот - он стремится продолжать войну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

- Вчера мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас, - убежден Зеленский.

Как подчеркнул глава украинского государства, «Путин врет о реальной ситуации на поле боя, он врет о потерях, он врет о настоящем состоянии своей экономики, которая пострадала от его нелепых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу».

Как отмечает Зеленский, «Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем».

В связи с этим, по мнению президента Украины, именно поэтому российский диктатор «сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня».

«Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с «Минском», тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, - это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом», - констатирует Зеленский.

Как отметил президент Украины, американская сторона предложила начать путь к миру с безусловного прекращения огня.

«Затем, в период тишины, мы могли бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его», - уверяет Зеленский.

Он подчеркивает, что Украина готова.

«Мы считаем, что ответственность наших партнеров заключается в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну - не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец», - добавил Зеленский.

По его убеждению, Путин сам войну не завершит.

«Но силы Америки достаточно, чтобы заставить его это сделать. Нужны сильные шаги. Нужно сильное давление на единственного, кто хочет продолжать эту войну», - заявил Зеленский.

По его словам, именно это означает «мир благодаря силе».

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