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В Минске заметили необычные номерные знаки на авто

  • 14.03.2025, 20:41
  • 1,408
В Минске заметили необычные номерные знаки на авто

За них в ГАИ была настоящая борьба.

В начале этого года в Минске начали выдавать регзнаки серии XX. Стало понятно: буквы в «регистрационном» алфавите заканчиваются, надо что-то думать. ГАИ долго таить интригу не стала: вскоре объявили, что с марта в столице будут выдавать номера с восьмерками на конце.

Те, кто мечтал о «красивых» регзнаках, сразу затаили дыхание: ведь самые «блатные» варианты с семеркой давно разошлись по рукам, и зачастую автолюбители продавали их с рук всерую по высоким прайсам. Теперь же появился шанс успеть отхватить себе регистрационный знак, отражающий вашу индивидуальность, по официальным расценкам ГАИ (за 2520 рублей, если точнее). Кажется, ажиотаж был серьезный.

Читатели «Онлайнера» сообщают: все самые красивые комбинации уже закончились.

Вот такой шикарный номер «урвал» один из читателей. Кажется, это самая красивая комбинация с восьмеркой на конце, которая могла бы быть. Естественно, журналисты не могли не спросить, скольких людей пришлось растолкать локтями в битве за такие регзнаки.

— Ежедневные дежурства — и никакого блата, — такой рецепт успеха рассказал водитель. — Планирую ездить с ними или перепродавать? Пока не решил. Насколько знаю, комбинации, содержащие пять восьмерок, закончились за день. Мои знакомые ездили в ГАИ после меня, говорили, мол, ничего уже не было. Более того, с их слов, все комбинации 0001, 8888 и 0008 тоже разобрали.

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