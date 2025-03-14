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G7 готовится предъявить России ультиматум

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  • 14.03.2025, 20:48
G7 готовится предъявить России ультиматум

Против Кремля могут быть введены новые санкции.

В канадском Шарлевуа завершилось совещание министров иностранных дел стран «Большой семерки»

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США – а также представитель Евросоюза, выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Шарлевуа, Канада, передает «Голос Америки».

Члены G7 подтвердили неизменную поддержку Украины, защищающей свою территориальную целостность, свободу, суверенитет и независимость.

Главы МИД «Большой семерки» приветствовали продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня, и в частности, встречу 11 марта между представителями США и Украины в Саудовской Аравии, а также приверженность Украины незамедлительному прекращению огня.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, выступая на пресс-конференции в преддверии встречи, что США «сделали хорошее дело для всего мира, продвинув этот процесс, и теперь мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем их рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы пули перестали летать, и чтобы начался процесс поиска постоянного мира».

«Я думаю, что первым шагом во всем этом является признание того, что военного решения этого конфликта не существует», – подчеркнул Рубио, добавив, что пока обсуждение касалось в основном того, как переговорный процесс будет выглядеть не с точки зрения конкретных условий перемирия, а в основном сроков проведения переговоров и осуществления дальнейших шагов.

Отвечая на вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, Рубио высказал предположение, что проблема состоит «скорее в сдерживании».

«Может ли Украина создать достаточный сдерживающий фактор против будущей агрессии, против будущего нападения, против будущего вторжения? Ведь каждая страна в мире имеет право на самооборону, и никто не может этого оспаривать. И это, безусловно, должно стать частью разговора», – подчеркнул глава Госдепартамента.

Страны G7 призвали Россию согласиться на прекращение огня на равных условиях и полностью его выполнить. На встрече обсуждался вопрос о наложении на Россию дополнительных издержек в случае, если прекращение огня не будет согласовано, в том числе – посредством дальнейших санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств. Эти санкции предполагают и использование доходов от замороженных российских суверенных активов.

В заявлении подчеркивается важность мер по укреплению доверия в рамках прекращения огня, включая освобождение военнопленных и задержанных – как военных, так и гражданских – и возвращение украинских детей.

Страны G7 осудили предоставление России военной помощи со стороны КНДР и Ирана, а также поставку оружия и компонентов двойного назначения со стороны Китая.

В заявлении признается неотъемлемое право Израиля на самооборону и призывается к освобождению всех заложников и возвращению останков заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе. Члены G7 поддержали и возобновление беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу и бессрочное прекращение огня.

Главы МИД «Большой семерки» выразили поддержку народам Сирии и Ливана, предпринимающим усилия по построению мирного и стабильного политического будущего. В заявлении подчеркивается, что главным источником региональной нестабильности является Иран и что «ему ни в коем случае нельзя позволить разработать... ядерное оружие».

В документе подчеркивается важность поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря. Выражается обеспокоенность по поводу наращивания военного потенциала Китая и увеличения его ядерного арсенала.

«Мы выразили обеспокоенность по поводу нерыночной политики и практики Китая, которые приводят к вредному избытку производственных мощностей и рыночным искажениям, – говорится в заявлении. – Мы также призвали Китай воздержаться от принятия мер экспортного контроля, которые могут привести к значительным нарушениям в цепочке поставок».

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