Какой будет погода в выходные 14.03.2025, 20:53

Прогноз синоптиков на 15-17 марта.

15 марта погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью и утром по юго-восточной половине скажется влияние активных фронтальных разделов. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром по юго-восточной половине страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), во многих районах ожидается сильный снег, мокрый снег, местами – слабый гололед и налипание мокрого снега. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами по югу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по юго-востоку 0..+2°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

16 марта погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку, а днем по северо-западу республики скажется влияние атмосферных фронтов. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку, а днем по северо-западной половине республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный, днем местами по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем +2..+8°С.

17 марта скажется влияние фронтальных разделов и холодных воздушных масс, распространяющихся с севера Европы. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. Местами по стране слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем -3..+3°С, по западу Беларуси до +5°С.

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