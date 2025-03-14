Рубио: США и ЕС должны быть привлечены к обсуждению гарантий безопасности для Украины 9 14.03.2025, 21:09

2,136

Марко Рубио

Госсекретарь США предостерег от «забегания наперед».

Государственный секретарь США Марко Рубио попросил четко разграничивать прекращение огня в Украине от конечного мирного соглашения. Он отметил, что на мирных переговорах важно поднять вопрос гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рубио отметил, что на финальных мирных переговорах нужно будет обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины, признав, что «каждая страна мира имеет право на безопасность, на самозащиту, на защиту своей территории».

По его словам, к мирным переговорам должны быть привлечены не только США, но и ЕС, который «ввел значительные санкции» против России.

В то же время он предостерег от «забегания наперед», поскольку первый этап - это временное прекращение боевых действий, чтобы создать пространство для переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com