«Это очередная измена государству со стороны Лукашенко»2
- 14.03.2025, 21:19
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Белорусы жестко высказались о поездке узурпатора в Москву.
Россияне смогут участвовать в местных «выборах» в Беларуси. Об этом стало известно во время вчерашней встречи Путина и Лукашенко в Москве.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Очередная измена государству со стороны плешивого отребья».
«На словах - одно. По факту - закрепление влияния РФ в Беларуси».
«И принесут с собой бедность, разруху и максимальное неуважение к свободе тех, кто рядом. С ними только ждать беду».
«Теперь вся ср..ь попрет из России в Беларусь. Из грязи - в князи! Хоть и на чужой земле».
«Теперь любой кацап с деньгами будет вершить суд над белорусами?! Ну, и долго спать будем?»
«А вообще Конституция в Беларуси существует? На каком основании гражданин чужой страны пользуется правами белорусов?»