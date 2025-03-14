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«Это очередная измена государству со стороны Лукашенко»

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  • 14.03.2025, 21:19
  • 5,246
«Это очередная измена государству со стороны Лукашенко»
иллюстративное фото

Белорусы жестко высказались о поездке узурпатора в Москву.

Россияне смогут участвовать в местных «выборах» в Беларуси. Об этом стало известно во время вчерашней встречи Путина и Лукашенко в Москве.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Очередная измена государству со стороны плешивого отребья».

«На словах - одно. По факту - закрепление влияния РФ в Беларуси».

«И принесут с собой бедность, разруху и максимальное неуважение к свободе тех, кто рядом. С ними только ждать беду».

«Теперь вся ср..ь попрет из России в Беларусь. Из грязи - в князи! Хоть и на чужой земле».

«Теперь любой кацап с деньгами будет вершить суд над белорусами?! Ну, и долго спать будем?»

«А вообще Конституция в Беларуси существует? На каком основании гражданин чужой страны пользуется правами белорусов?»

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