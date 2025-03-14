Ученые нашли в Испании обычный камень, который скрывал сверхважную тайну возрастом 200 тысяч лет 1 14.03.2025, 21:28

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Это открытие меняет наши знания о доисторической Европе.

В Марбелье, Испания, археологи обнаружили резной камень, которому может быть более 200 000 лет. Если это подтвердится, то эти гравировки станут одними из древнейших известных человеческих изображений в Европе, предшествующих древнейшему пещерному искусству Испании на 100 000 лет, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус».

Это место, названное Кото-Корреа, было известно своей археологической ценностью еще с 1950-х годов. Предыдущие раскопки обнаружили каменные орудия труда, которыми пользовались древние жители, но эта последняя находка открывает новое измерение истории региона. Артефакт, кусок горной породы габбро с несколькими выгравированными линиями, сейчас является объектом тщательных исследований.

Эксперты предполагают, что эти отметки могут быть одним из древнейших примеров символического выражения на Пиренейском полуострове. Открытие противоречит имеющимся хронологическим рамкам того, когда ранние люди, включая неандертальцев или их предков, начали развивать художественные и когнитивные способности.

Чтобы определить точный возраст резьбы, исследователи используют передовые геоархеологические методы. Кварц, найденный в окружающих отложениях, анализируется для установления временной шкалы, а цифровое 3D-картирование высокого разрешения используется для различения естественной эрозии и преднамеренной резьбы.

Местные власти выделили 8000 евро на поддержку этого исследования, признавая его потенциал для изменения истории. После завершения исследований, департамент культуры планирует продемонстрировать находку на выставках и публичных мероприятиях, что позволит более широкой аудитории приобщиться к этому ключевому моменту европейской предыстории.

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