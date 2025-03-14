Бывший политзаключенный умер через несколько месяцев после освобождения 1 14.03.2025, 21:34

5,058

Валентин Ивановский

Ему было 48 лет.

Бывший политзаключенный Валентин Ивановский умер через несколько месяцев после освобождения в возрасте 48 лет. О его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти неизвестна, сообщает Dissidentby.

Валентин Ивановский жил в Лиде. В июле 2022-го года его задержали по статье об «оскорблении» Лукашенко. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Он отбывал срок в новополоцкой колонии и освободился в мае 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com