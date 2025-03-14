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Бывший политзаключенный умер через несколько месяцев после освобождения

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  • 14.03.2025, 21:34
  • 5,058
Бывший политзаключенный умер через несколько месяцев после освобождения
Валентин Ивановский

Ему было 48 лет.

Бывший политзаключенный Валентин Ивановский умер через несколько месяцев после освобождения в возрасте 48 лет. О его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти неизвестна, сообщает Dissidentby.

Валентин Ивановский жил в Лиде. В июле 2022-го года его задержали по статье об «оскорблении» Лукашенко. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Он отбывал срок в новополоцкой колонии и освободился в мае 2024 года.

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