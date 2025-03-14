Бывший политзаключенный умер через несколько месяцев после освобождения

Бывший политзаключенный умер через несколько месяцев после освобождения1
- 14.03.2025, 21:34
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Ему было 48 лет.
Бывший политзаключенный Валентин Ивановский умер через несколько месяцев после освобождения в возрасте 48 лет. О его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти неизвестна, сообщает Dissidentby.
Валентин Ивановский жил в Лиде. В июле 2022-го года его задержали по статье об «оскорблении» Лукашенко. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Он отбывал срок в новополоцкой колонии и освободился в мае 2024 года.