Welt: Советники по безопасности Британии, Германии и Франции едут в США
- 14.03.2025, 21:45
- 1,630
Не анонсированная ранее поездка была организована в кратчайшие сроки.
Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Вашингтон с неанонсированным визитом.
Об этом узнал Welt (перевод - «Европейская правда»).
По информации Welt, советник по безопасности канцлера Германии Йенс Пльотнер вместе с британским и французским коллегами – Джонатаном Пауэллом и Эмманюэлем Бонном – 14 марта отправился в США.
Они, как ожидается, встретятся в Белом доме с Майком Уолцом, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.
Не анонсированная ранее поездка была организована в кратчайшие сроки, говорится в материале Welt, и происходит на фоне невовлеченности Европы к переговорам о «прекращении войны» в Украине.