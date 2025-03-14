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Welt: Советники по безопасности Британии, Германии и Франции едут в США

  • 14.03.2025, 21:45
  • 1,630
Welt: Советники по безопасности Британии, Германии и Франции едут в США
Майк Уолц и Дональд Трамп

Не анонсированная ранее поездка была организована в кратчайшие сроки.

Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Вашингтон с неанонсированным визитом.

Об этом узнал Welt (перевод - «Европейская правда»).

По информации Welt, советник по безопасности канцлера Германии Йенс Пльотнер вместе с британским и французским коллегами – Джонатаном Пауэллом и Эмманюэлем Бонном – 14 марта отправился в США.

Они, как ожидается, встретятся в Белом доме с Майком Уолцом, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Не анонсированная ранее поездка была организована в кратчайшие сроки, говорится в материале Welt, и происходит на фоне невовлеченности Европы к переговорам о «прекращении войны» в Украине.

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