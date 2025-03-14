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Правительство РФ «распечатало» последние резервы

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  • 14.03.2025, 22:01
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Правительство РФ «распечатало» последние резервы

Резервы тают.

Правительство РФ приступило к активному использованию последних резервов бюджета, столкнувшись с резким падением цен на нефть, увеличением дефицита и истощением Фонда национального благосостояния.

Эти факторы заставили российское руководство «распечатать» последний доступный источник денежных резервов – рубли, хранящиеся на банковских счетах, пишет The Moscow Times.

Резервы тают

С начала 2025 года денежная подушка, накопленная Минфином на депозитах и по операциям репо, стремительно сокращается. К середине марта, то есть за два с половиной месяца, эти запасы уменьшились почти вдвое.

По данным Федерального казначейства, на 10 января 2025 года на счетах бюджета было 9,99 трлн рублей, к концу февраля оставалось 6,756 трлн рублей, а 13 марта – только 5,846 трлн рублей. Запасы на депозитах уменьшились на 35%, с 8,882 трлн до 5,694 трлн рублей, а средства в операциях репо снизились более чем в 7 раз с 1,108 трлн до 152 млрд рублей.

Расходы растут гигантскими темпами

Эксперты отмечают, что Минфин активно расходует эти средства на оплату крупных бюджетных расходов. В январе бюджетные траты увеличились на 74%, а к концу февраля на 30%. За два месяца правительство потратило 8 трлн рублей, что составляет пятую часть бюджета, при этом доходы выросли только на 6%, а нефтегазовые поступления значительно сократились. В феврале их объем оказался на 18% ниже прошлого года – 771 млрд рублей.

Нефть не выручает

Особую проблему для Минфина представляет падение цен на нефть: если в начале года баррель Urals продавался за $70 и выше, то в начале февраля его цена опустилась до $62, а в марте – до минимального уровня за последние 14 месяцев, $54 за баррель.

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