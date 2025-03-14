«Устроиться на работу даже дворником — это настоящий квест»3
- 14.03.2025, 22:06
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Процесс затягивается на месяцы.
Белоруска написала в соцсети, что не может устроиться на работу уже месяц: процесс затянулся из-за ожидания характеристики с предыдущих мест работы. По ее словам, теперь характеристику требуют даже на должность дворника, пишет CityDog.io.
Девушка считает, что процесс оформления на работу должен занимать меньше недели, и задается вопросом: с каких пор устроиться на простую работу в Беларуси стало таким квестом?
При этом она надеется, что с первого места работы, которое было по распределению, пришлют нормальную характеристику: «Там никаких глупостей не было, но менеджер (она уже на пенсии) мной осталась недовольна, потому что я работала «только в рамках своих служебных обязанностей».
Девушка также отметила, что не рассматривала бы вакансии в госорганизациях, если бы заранее знала про это требование и если бы отдел кадров не отправил ее в центр занятости, где белоруску «оформили как безработную».
Декрет Лукашенко № 6, вступивший в силу 21 октября 2021 года, требует предоставления характеристики при приеме на работу в госорганы, госорганизации, а также предприятия, где более 50% акций или долей находятся в госсобственности. Частные организации также могут запрашивать характеристики, но это их право, а не обязанность, писали в Комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
Так, работодатели обязаны получить характеристику на нового сотрудника из госорганизации, где он работал в течение последних 5 лет. Если за этот период было несколько таких мест работы, характеристику выдает последняя организация. Документ должен быть предоставлен в течение недели.
Характеристика должна содержать сведения о профессиональных, деловых и моральных качествах работника, его дисциплинарной ответственности, отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю, а также возможных «антигосударственных проявлениях» на рабочем месте. Если в документе указано, что информации нет или она неизвестна, это считается нарушением установленной формы.
Важно: прием на работу без характеристики в тех случаях, когда она обязательна, запрещен и считается нарушением порядка трудоустройства.