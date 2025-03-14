В случае временного перемирия ЕС продолжит вооружать Украину 2 14.03.2025, 22:10

Чтобы помочь Киеву занять сильную позицию на переговорах и отразить возможную повторную атаку РФ.

Европейский Союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине в случае достижения 30-дневного прекращения огня. Такую точку зрения высказали ряд дипломатов из нескольких стран Евросоюза в пятницу, 14 марта, в преддверии Совета ЕС по иностранным делам, пишет «Немецкая волна».

«Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от «плохой», как сказал бы Дональд Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия», - сказал европейский дипломат на брифинге в Брюсселе.

Другой дипломат также высказал мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а ни в коем случае не наоборот.

«Сделать Украину «стальным дикобразом»

- Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину «стальным дикобразом», - подчеркнул третий дипломат ЕС. Он тоже отметил, что крайне важно поставить Украину в сильное положение на переговорах и не дать россиянам воспользоваться «вторым шансом» для перегруппировки и повторной атаки.

ЕС не должен ослаблять поддержку Украины в случае перемирия, задача союзников - создать ей сильную позицию, заявил четвертый дипломат. «Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий», - сказал он.

Ситуацию вокруг ведущейся дискуссии о прекращении огня главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник, 17 марта, на заседании Совета ЕС по иностранным делам. В нем по видеосвязи примет участие их украинский коллега по должности Андрей Сибига.

В Брюсселе подчеркивают, что оборона Украины напрямую связана с безопасностью Евросоюза, поэтому он не приемлет никаких переговоров о будущем европейского континента без участия ЕС.

План Каллас вряд ли утвердят на следующей неделе

Министры также обсудят инициативу верховной представительницы по иностранным делам Каи Каллас о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. В него должны войти поставки в 2025 году артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также обучение и снаряжение целых украинских военных бригад.

В первом варианте предложения Каллас конкретная сумма помощи не называлась, однако теперь страны обсуждают доработанную версию предложения с нижним пределом в 20 миллиардов евро.

- 20 млрд - это сумма, которую Евросоюз выделил Украине в 2024 году, 40 млрд покрыли бы потенциальный отказ от помощи США, которые выделили 16 млрд в 2024 году, - пояснил один из европейских дипломатов на брифинге. Как говорят в Брюсселе, речь идет не о юридических, а о политических обязательствах, и Каллас надеется получить максимально широкую поддержку своей инициативы, чтобы быстро проработать технические детали.

Впрочем, дипломаты не рассчитывают, что странам удастся принять конкретное решение на предстоящем саммите ЕС 20 и 21 марта. С одной стороны, они ожидают, что Венгрия откажется присоединиться к этой инициативе и консенсуса в Евросоюзе не будет. С другой - даже в случае создания коалиции желающих у нескольких членов ЕС еще остаются вопросы в области практической реализации этого пакета помощи, например, касательно сумм, сроков и распределения нагрузки между странами.

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