В Минске из Красного костела вывезут имущество 2 14.03.2025, 22:44

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Храм закрыт для верующих с 2022-го года.

Строители скоро приступят к ремонту Костела святого Симеона и святой Елены, рассказал «Минск-Новости» директор предприятия «Минская спадчына» Александр Кохан. Для этого из храма вывезут вещи, которые там находятся.

— Комплекс ремонтно-восстановительных работ нужен для того, чтобы обеспечить сохранность здания как памятника архитектуры и безопасность его функционирования, — сказал Кохан. — Они включают в себя замену и ремонт внутренних и наружных инженерных сетей и восстановительные отделочные работы. Была разработана проектно-сметная документация, которая прошла соответствующую государственную экспертизу.

Уже скоро в здании Красного костела начнут работать строители. Но перед этим на время ремонта нужно освободить внутренние помещения, сказал чиновник.

— Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранность движимого имущества и не задерживать работу строителей, — уточнил Кохан. — Договоренность об освобождении помещений с настоятелем прихода достигнута. Обсуждение данного вопроса состоялось и на уровне Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимопонимание есть.

К вывозу имущества приступят на следующей неделе. Затем в здании Красного костела начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, 26 сентября 2022 года в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

В октябре 2022 года власти приняли решение забрать Красный костел у верующих — разорвать соглашение с общиной прихода Святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела.

Позже власти заявили, что храм забрали для проведения ремонта. Старт его реконструкции был запланирован на I квартал 2024 года.

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