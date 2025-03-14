Трамп: В понедельник узнаем больше о прекращении огня в Украине 2 14.03.2025, 22:56

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Дональд Трамп

По его словам, сейчас продолжается работа с Россией.

США достигли соглашения о прекращении огня с украинской стороной. Сейчас продолжается работа с Россией.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По мнению Трампа, на данный момент работа с российской стороной продвигается «хорошо».

«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы также пытаемся достичь этого с Россией - и я думаю, пока все прошло хорошо. Мы узнаем немного больше в понедельник», - отметил он.

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