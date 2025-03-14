Трамп: В понедельник узнаем больше о прекращении огня в Украине

Трамп: В понедельник узнаем больше о прекращении огня в Украине2
- 14.03.2025, 22:56
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По его словам, сейчас продолжается работа с Россией.
США достигли соглашения о прекращении огня с украинской стороной. Сейчас продолжается работа с Россией.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По мнению Трампа, на данный момент работа с российской стороной продвигается «хорошо».
«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы также пытаемся достичь этого с Россией - и я думаю, пока все прошло хорошо. Мы узнаем немного больше в понедельник», - отметил он.