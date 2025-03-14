«Амкодором» теперь управляет «БЕЛАЗ» 14.03.2025, 23:22

Этой компанией ранее владел один из «кошельков» Лукашенко - бизнесмен Шакутин.

В пятницу, 14 марта, СМИ сообщили о предполагаемой национализации «Амкодора». Этой компанией ранее владел один из «кошельков» Лукашенко — бизнесмен Александр Шакутин. Выводы издания основывались на том, что из Единого госреестра компаний и ИП (ЕГР) исчезла информация об акционерах компании. «Зеркало» получило в распоряжение документ, подтверждающий, что теперь у «Амкодора» есть временный внешний управляющий — ОАО «БЕЛАЗ».

Доверенность 3 марта 2025 года ОАО «БЕЛАЗ» выдало генеральному директору «Амкадора» Вадиму Жуку.

В документе сообщается, что «БЕЛАЗ» является временным внешним управляющим на «Амкодоре». Указано и основание для этого — решение Минского горисполкома для служебного пользования от 3 января 2025 года. Подписал ее директор «БЕЛАЗа» Сергей Лесин.

Доверенность дает Вадиму Жуку право подписывать и заверять от имени «Амкодора», а также уполномачивать дилеров покупать продукцию предприятия.

Кто владел холдингом «Амкодор» до того, как эти данные скрыли?

В январе 2024 года сообщалось, что бизнесмену Александру Шакутину фактически принадлежит 76% акций «Амкодора». Он является владельцем компаний «Наванеп», «Спамаш» (на которые приходится почти 70% акций холдинга), а также контролирует 7,4% из них как частное лицо.

Александр Шакутин владел холдингом «Амкодор» более 20 лет. Около 30% всей его продукции идет в Россию. До прихода Шакутина предприятие работало уже около 70 лет и последние 10 из них представляло собой частную структуру с небольшой долей государства. Вместе с партнерами из Непала Шакутин постепенно выкупил доли у отдельных акционеров и таким образом получил контрольный пакет «Амкодора».

В 2016 году компания заявляла о пяти тысячах работников. В январе 2024-го в холдинге трудилось около семи тысяч человек. В 2020 году Шакутин попал под санкции ЕС как «кошелек» Лукашенко.

Сообщается, что «Амкодор», который участвовал в проектах для Минобороны, находился в огромных долгах из-за санкций и неэффективного менеджмента.

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